Netflix обяжут показывать 20 российских телеканалов

Стриминговую платформу Netflix обяжут показывать в России 20 федеральных каналов после внесения в реестр аудиовизуальных сервисов, сообщил ТАСС глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Из-за внесения в реестр платформа должна будет выполнить требования статьи 10.5 закона «Об информации», в которую входит в том числе распространение 20 телеканалов первого и второго мультиплекса. Обязательство вступит в силу в марте 2022 года.

Бырдин отметил, что приветствует решение Роскомнадзора, и призвал включить в реестр и другие иностранные ресурсы, такие как Apple TV+, Google Play и другие.

Netflix также будет вынужден использовать для трансляции телеканалов российский софт, добавил глава комитета по телекоммуникациям ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов. Он подчеркнул, что речь идет о тиражных программных продуктах, включенных в реестр отечественного ПО. В случае использования же собственного ПО онлайн-кинотеатр должен будет доработать его под требования Роскомнадзора.

28 декабря Роскомнадзор внес американскую стриминговую платформу Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Реестр был создан в конце 2020 года для мониторинга запрещенного в России контента в онлайн-кинотеатрах, работающих на территории РФ.

Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы. В России сервис запустился в 2016 году.