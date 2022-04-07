В Госдуме заявили о риске срыва ЕГЭ

Депутат Миронов заявил о риске срыва ЕГЭ из-за подорожания и дефицита офисной бумаги

Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России рискует сорваться из-за подорожания и дефицита офисной бумаги. Об этом говорится в сообщении партии «Справедливая Россия», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Партия предлагает сделать сдачу ЕГЭ в 2022 году добровольной, а при поступлении в вузы оценивать кандидатов по обычным экзаменам.

Председатель «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что тянуть с этим нельзя, чтобы у выпускников школ из небольших населенных пунктов не возникли проблемы с поступлением в вузы.

Миронов сообщил, что из разных регионов страны к нему поступает информация о нехватке бумаги в образовательных учреждениях. «Это действительно ставит под сомнение проведение ЕГЭ», — считает депутат.

Миронов подчеркнул, что сейчас цена за пачку бумаги из 500 листов достигает 1,8 тысячи рублей. По его словам, региональные и муниципальные органы образования не могут позволить себе такие траты.

Депутат отметил, что решение этой ситуации вряд ли найдут. «Уже предвижу: особо ушлые чиновники начнут "напрягать" учителей и требовать, чтобы они приобретали бумагу за свои деньги, но делать этого я им не советую», — написал Миронов. По его словам, это может привести к большому скандалу.

Парламентарий напомнил, что сразу после начала спецоперации на Украине сорвалось написание Всероссийских проверочных работ в некоторых регионах России. По его мнению, это связано с внезапным дефицитом бумаги.

Миронов считает, что эту ситуацию можно использовать для постепенного отказа от единого государственного экзамена. «ЕГЭ — это самое настоящее проклятие российского образования», — заключил он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в Госдуме приняли решение постепенно отказаться от траты бумаги на квитанции. На смену им придут электронные документы и уведомления.