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В российских школах перенесли проверочные работы из-за COVID-19

Рособрнадзор перенес ВПР с весны на осень из-за рисков распространения COVID-19

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) с весны на осень из-за рисков распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что предположительно их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. По данным пресс-службы, новое расписание сформируют до 5 сентября текущего года.

Уточняется, что данное решение было принято ради снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, его согласовали с правительством Российской Федерации.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах. После этого Минпросвещения РФ заявило, что будет проводить ВПР вместо региональных проверочных работ для сокращения их количества.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, дополнительные проверочные и контрольные работы создают излишнюю нагрузку на преподавателей.

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Никита Абрамов
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