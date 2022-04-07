Муж разозлил супругу отказом тратить деньги на романтический ужин

Британец разозлил супругу отказом тратить 70 фунтов на романтический ужин

Британец разозлил супругу отказом тратить деньги на романтический ужин в честь ее юбилея и десятой годовщины их брака. Историей пары поделилось издание Daily Mail.

По словам женщины, до недавнего времени семье приходилось экономить на всем из-за ремонта, ипотеки и выплаты долгов. Кроме того, во время локдауна у них не было возможности отметить ни ее 40-летие, ни годовщину брака. «Мы летали экономклассом, не имея лишних денег на развлечения. Никаких праздников с 2014 года, только очень редкие ужины (может быть, раз в три месяца) в дешевых ресторанах с детьми», — рассказывает она на форуме Mumsnet.

В конце концов, супругам удалось преодолеть финансовые трудности. После этого их месячный доход вырос на 800 фунтов стерлингов (82 тысячи рублей). Кроме того, в апреле мужу обещали выплатить премию, составляющую несколько тысяч фунтов стерлингов. Женщина решила, что пришло время это отпраздновать, пойти в модный ресторан и наверстать упущенное.

К ее удивлению, муж негативно отреагировал на идею и категорически отказался раскошелиться на обед в ресторане, стоящий 70 фунтов стерлингов (около 7000 рублей) на человека. «Я чувствую себя совершенно подавленной. Какой смысл так усердно работать ради этих лишних денег, если мы не можем получить от них хоть немного удовольствия?» — сетует британка. Она добавила, что совместный отдых помог бы им восстановить романтическую связь, поскольку они проводят все время на работе, с детьми и дома.

Пост вызвал неоднозначную реакцию у пользовательниц Mumsnet. Некоторые поддержали автора поста и осудили ее мужа за скупость. Другие написали, что нежелание платить за дорогую еду, которая тебе не нравится, — это нормально.

Ранее сообщалось, что молодой человек предложил девушке вместе приготовить ужин, а потом сообщил, что ее на этот ужин не пригласят.