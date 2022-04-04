Молодой человек предложил девушке приготовить ужин и расстроил ее

Парень предложил девушке приготовить ужин, а потом сообщил, что она не сможет его съесть

Молодой человек предложил девушке вместе приготовить ужин, а потом сообщил, что ее на этот ужин не приглашает. Об этом расстроенная девушка написала в посте на сайте Reddit.

23-летняя автор поста опубликовала свою историю в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»). Она рассказала, что ее бойфренд живет в другом городе, однажды она приехала к нему и осталась на ночь. На следующий день молодой человек предложил ей вместе приготовить ужин, и она согласилась: ей нравилось готовить и есть вместе с ним.

Пара отправилась в супермаркет, чтобы купить продукты для ужина, приготовление которого должно было занять не менее четырех часов. Когда они подошли к отделу для вегетарианцев, молодой человек неожиданно сказал: «Напомни мне, чтобы я отложил тебе немного еды, чтобы ты тоже могла попробовать это блюдо».

Автор поста написала, что эти слова вызвали у нее недоумение — она была уверена, что они ужинают вместе. Однако выяснилось, что у него другие планы: он хотел, чтобы девушка помогла ему приготовить ужин для друзей, которые придут к нему вечером, но не планировал приглашать ее остаться.

В итоге автор поста расстроилась и отказалась от готовки. Она поделилась своими чувствами с пользователями Reddit и попросила их написать, считают ли они ее поступок правильным.

Пост набрал почти две тысячи комментариев со словами поддержки: пользователи написали, что девушка поступила правильно, отказавшись готовить ужин для других, и предложили ей бежать от такого молодого человека.

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