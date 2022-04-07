В ДНР сообщили о 33 пострадавших в результате обстрела ВСУ в Мариуполе

ДНР в СЦКК сообщает о 33 пострадавших в результате обстрела ВСУ в Мариуполе

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в результате обстрелов Мариуполя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 33 человека, в том числе ребенок. Об этом пишет РИА Новости.

По информации представительства, огонь велся из освобожденной части города.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 33 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди пострадавших девочка 2006 года рождения. Раненые госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела Белгородской области украинскими военными с применением ракеты «Точка-У». По информации военных следователей Воронежского гарнизона, пуск происходил с территории Харьковской области не менее трех раз. Ракеты несли кассетные поражающие элементы, которые запрещены международными конвенциями.

