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Следователи установили причину взрывов на складе с боеприпасами под Белгородом

СКР назвал удар украинской ракеты «Точка-У» причиной взрывов на складе под Белгородом

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) установил причину взрывов и пожара на складе с боеприпасами в воинской части под Белгородом, произошедшими 29 марта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Военные следователи Воронежского гарнизона назвали причиной взрывов удар ракеты «Точка-У», которую применили украинские военные — пуск происходил с территории Харьковской области не менее трех раз. Уточняется, что ракеты несли кассетные поражающие элементы, которые запрещены международными конвенциями.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия, направленные на установление личностей военнослужащих Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелу. Их действия подпадают под положения статьи Уголовного кодекса России о применении запрещенных средств и методов ведения военных действий.

В результате запусков восемь россиян получили ранения, повреждена 21 единица техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Любовь Ширижик
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