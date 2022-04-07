Следователи установили причину взрывов на складе с боеприпасами под Белгородом

СКР назвал удар украинской ракеты «Точка-У» причиной взрывов на складе под Белгородом

Следственный комитет России (СКР) установил причину взрывов и пожара на складе с боеприпасами в воинской части под Белгородом, произошедшими 29 марта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Военные следователи Воронежского гарнизона назвали причиной взрывов удар ракеты «Точка-У», которую применили украинские военные — пуск происходил с территории Харьковской области не менее трех раз. Уточняется, что ракеты несли кассетные поражающие элементы, которые запрещены международными конвенциями.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия, направленные на установление личностей военнослужащих Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелу. Их действия подпадают под положения статьи Уголовного кодекса России о применении запрещенных средств и методов ведения военных действий.

В результате запусков восемь россиян получили ранения, повреждена 21 единица техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).