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Кипр смягчит правила въезда для привитых туристов

Reuters: власти Кипра с 18 апреля освободят привитых туристов от сдачи ПЦР-теста

Фото: globallookpress.com

Власти Кипра с 18 апреля смягчат правила въезда для иностранных туристов, в том числе для россиян. Об этом сообщает Reuters.

Так, в стране откажутся от классификации государств по их эпидемиологической ситуации. Путешественников, прилетающих в аэропорты Ларнаки и Пафоса, освободят от оформления специального пропуска CyprusFlightPass.

Кроме того, привитые и переболевшие коронавирусом туристы смогут въезжать на остров без предварительной сдачи ПЦР-теста при наличии подтверждающих документов. Кипр признает российскую вакцину «Спутник V».

Ранее в апреле сообщалось, что власти Кипра нашли решение, как заменить путешественников из России и Украины и привлечь на курорты больше туристов. Так, в 2022 году правительство намерено привлечь в страну около миллиона путешественников из Великобритании.

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Мария Гейн
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