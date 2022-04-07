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В усадьбе «Ясная Поляна» займутся восстановлением 100-летних лесов

Волонтерский сезон в музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» стартует 15 апреля

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области 15 апреля стартует волонтерский сезон, который продлится до середины октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, добровольцы займутся восстановлением мемориальных лесов: как естественных, так и тех, которые посадили сам Лев Николаевич Толстой и его супруга Софья Андреевна.

Сперва волонтеры проведут работы на участках «Елочки за Чепыжом», «Елочки у колодца» и «Елочки-ромбы». «На этой территории необходимо собрать упавшие ветки и то, что осталось от санитарных рубок погибших деревьев. Это очень масштабная работа, с которой музей не может справиться без помощи волонтеров», — рассказал представитель усадьбы.

В декабре 2021 года в «Ясной Поляне» запустили мультимедийный проект о жизни Толстого, посвященный путешествиям русского писателя по Франции, Германии, Швейцарии и Сардинскому королевству, которые он совершил в 1857-1861 годах.

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Мария Гейн
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