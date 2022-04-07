Мишустин раскрыл подробности последних дней жизни Жириновского

Премьер Мишустин рассказал, что Мурашко помогал в лечении Жириновского

Министр здравоохранения Михаил Мурашко каждый день занимался помощью в лечении лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

О смерти политика в среду, 6 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Прощание с лидером ЛДПР состоится в пятницу, 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов, отпоют его в Храме Христа Спасителя, церемонию будет проводить лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.