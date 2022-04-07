В ООН прокомментировали видео с расправой над российскими солдатами

ООН призвала расследовать нарушения прав человека после данных о расправе над пленными РФ

Организация объединенных наций (ООН) выступает за расследование всех сообщений о возможном нарушении прав человека. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Таким образом он прокомментировал появление видео, на котором запечатлен момент расправы украинских военных над российскими военнослужащими.

Ранее американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на которой запечатлена расправа украинских военных над солдатами Вооруженных сил России. Как уточняет издание, на видео группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева.