Названы города с самым подешевевшим съемным жильем

Сильнее всего арендные ставки снизились в Чебоксарах, Магнитогорске и Краснодаре

В первые три месяца 2022 года съемное жилье сильнее всего подешевело в Чебоксарах, Магнитогорске и Краснодаре. Города России с самой заметной динамикой арендных ставок назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты изучили предложение квартир для аренды в 70 городах России и выяснили, что «однушки» подорожали в 50 населенных пунктах, «двушки» — в 47, а «трешки» — в 46. В рейтинг городов с наиболее сильным снижением средней арендной платы вошли Чебоксары (аренда «однушек» стала дешевле на 5,5 процента, «двушек» — на 6,9 процента, «трешек» — на 11,5 процента), Магнитогорск (минус 7,5 процента, минус 3,1 процента, минус 12,4 процента), Краснодар (минус 0,5 процента, минус 8 процентов, минус 14,5 процента), Курган (минус 0,8 процента, минус 5,3 процента, минус 10,7 процента), Улан-Удэ (минус 5,2 процента, плюс 5,2 процента, минус 13,3 процента).

В первой десятке городов с подешевевшим съемным жильем также оказались Москва и Санкт-Петербург. «Однушки» в столице стали стоить на 9,6 процента меньше, чем в начале года, «двушки» — на 5,5 процента, а «трешки» выросли в цене на символические 0,1 процента. В Петербурге динамика была отрицательной по всем квартирам — минус 2,5 процента, минус 9,6 процента и минус 9,1 процента.

Аналитики выяснили, что сильнее всего арендные ставки выросли в Саранске: однокомнатные квартиры там стали сдаваться на 14,4 процента дороже, двухкомнатные — на 12 процентов, а трехкомнатные — на 13 процентов. Другими городами с подорожавшей арендой специалисты назвали Пензу (плюс 7,8 процента, плюс 14,7 процента, плюс 14,4 процента), Владимир (плюс 13,4 процента, плюс 14,6 процента, плюс 14,1 процента), Якутск (плюс 1,2 процента, плюс 10,5 процента, плюс 8,3 процента) и Ростов-на-Дону (плюс 8,5 процента, плюс 10,1 процента, плюс 7,3 процента).

Ранее специалисты «Домклик» выяснили, что в России арендодатели стали предлагать более дешевое съемное жилье за счет роста предложения. Среди наиболее вероятных причин таких тенденций эксперты выделили отток мигрантов из страны и отъезд иностранных специалистов, а также тех россиян, которые потеряли работу и уехали в родные города.