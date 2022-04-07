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Руководство шахты «Листвяжная» заподозрили в даче взяток за прохождение проверок

Руководство шахты «Листвяжная» заподозрили в даче взяток инспекторам Ростехнадзора

Фото: Globallookpress.com

Руководство шахты «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, где погиб 51 человек, заподозрили в ежемесячной даче взяток сотрудникам территориального отдела Ростехнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина.

Он отметил, что инспекторы и руководитель районного подразделения надзорного ведомства закрывали глаза на нарушения за регулярно получаемые 100 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 291 и 290 УК РФ («Получение и дача взятки»). Фигуранты арестованы.

Также Демешин напомнил, что ранее дело было возбуждено в отношении экс-начальника Беловского управления Ростехнадзора. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он получил гот угольщиков в личное пользование автомобиль.

Авария на «Листвяжной» произошла в Кузбассе 25 ноября. Погиб 51 человек, еще 106 пострадали. После ЧП следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

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Мария Рубникович
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