Названы российские города с наиболее подорожавшими «однушками»

Российскими городами с наиболее подорожавшим в марте жильем стали Рязань и Тверь

Россиянам назвали города с наиболее подорожавшим жильем. Согласно исследованию аналитиков консалтинговой группы SRG, лидерами по приросту цен на однокомнатные квартиры стали Рязань, Тверь и Пермь, данные из доклада приводит РБК.

Специалисты проанализировали средний чек предложения «однушек» в 50 крупных городах России на вторичном рынке и выяснили, что в марте темпы роста стоимости таких квартир увеличились до 5,01 процента, превысив февральский показатель на 3,6 процента. Снижения цен не зафиксировали ни в одном городе. Отмечается, что в докризисный период в феврале рынок медленно стабилизировался — рост в среднем составлял 1,41 процента, а в семи городах наблюдалось снижение цен до двух процентов.

В Рязани стоимость однокомнатных квартир выросла на 11 процентов, до 2,6 миллиона рублей, в Твери — на 10,84 процента, до 3,1 миллиона, а в Перми — на 9,1 процента, до 2,7 миллиона. В пятерку лидеров также вошли Махачкала с подорожанием в 8,65 процента и Ставрополь с 8,56 процента. Средняя стоимость «однушек» в Москве увеличилась на 3,45 процента, до 11,06 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге — на 4,59 процента, до 6,9 миллиона. Минимальный рост цен отметили в Сочи — здесь однокомнатные квартиры подорожали на 0,37 процента, до 6,9 миллиона.

Ранее в агентстве «ОНИКС-Недвижимость» назвали российские города с самыми дорогими «однушками». Ими оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Отмечается, что с ноября 2021 года стоимость такого жилья в 15 крупнейших городах страны выросла на 13,8 процента. Сейчас однокомнатная квартира площадью до 55 квадратных метров стоит около 5,65 миллиона рублей.