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В популярной программе обнаружили опасный вирус

Специалисты Symantec обнаружили опасный вирус в медиаплеере VLC Media Player

Фото: Burst / Unsplash

Специалисты в области кибербезопасности из компании Symantec обнаружили опасный вирус в популярном медиаплеере VLC Media Player. Об этом стало известно из отчета, опубликованного на сайте организации.

Как выяснили эксперты, вирус создали китайские хакеры из группировки Cicada. Злоумышленники проникали в компьютерную сеть жертвы и помещали вредоносный файл в медиаплеер. Когда пользователь открывал VLC Media Player, то одновременно с этим запускался загрузчик, который скачивал программу для удаленного управления компьютером. В результате киберпреступники получали контроль над устройством.

С помощью трояна злоумышленники совершали атаки на организации, связанные с государством, и на компании, которые занимаются образовательной и религиозной деятельностью. Кроме того, стало известно, что от действий хакеров пострадали телекоммуникационные и фармацевтические компании, а также юридические фирмы.

Эксперты добавили, что жертвами хакеров стали организации и компании из США, Канады, Италии, Турции, Израиля, Индии и еще нескольких стран.

Ранее пользователей устройств под управлением Android предупредили о сверхопасном вирусе TangleBot. По словам экспертов, троян может полностью перехватывать контроль над смартфонами и превращать их в устройства для слежки за своими владельцами.

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Евгения Наумова
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