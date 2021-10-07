Пользователей Android предупредили о новом сверхопасном вирусе

Пользователям устройств под управлением операционной системы Android угрожает новый сверхопасный вирус TangleBot. Об этом предупреждает издание TechSpot со ссылкой на исследователей компании Proofpoint, которые отмечают, что пока угроза актуальна для жителей США и Канады.

Аналитики уверены, что этот троян умеет полностью перехватывать контроль над смартфонами или планшетами, что превращает их в устройства для слежки за своими владельцами. В Proofpoint отмечают, что создатели вируса выбрали достаточно сложную модель распространения.

Сначала жертва получает на телефон смс, замаскированное под уведомление о вакцинации от коронавируса. Перейдя по ссылке, пользователь видит сообщение о том, что он не может просмотреть содержимое сайта, пока не обновит программное обеспечение Adobe Flash, которое на самом деле было снято с поддержки на мобильных устройствах еще в 2012 году. Вместо заявленного обновления жертва скачивает и устанавливает себе TangleBot.

После этого троян получает доступ к микрофону, камере, истории браузера и сохраненным паролям. Кроме того, он может выдавать разрешение на изменение параметров устройства самому себе, просматривать геолокацию, а также совершать звонки и блокировать их.

Ранее пользователей Android предупредили о новой тактике другого опасного вируса — Flubot. Он имитирует сообщения систем безопасности, из-за чего пользователи получают уведомления о том, что их устройства уже заражены вирусом. Перейдя по ссылке из оповещения, владелец гаджета скачивает «обновление безопасности», которое на самом деле и является вирусом Flubot.