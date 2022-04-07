Умер легендарный актер кино боевых искусств Ван Юй

Мастер боевых искусств и легенда азиатского кино Ван Юй скончался на 80-м году жизни

Легенда азиатского кино, каскадер, продюсер и режиссер Джимми Ван Юй умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на заявление дочери скончавшейся звезды.

С 2016 года артист боролся с заболеванием, однако предпочитал не раскрывать подробности своего недуга. В фильмографии звезды более 40 боевиков, а последнюю роль Ван Юй исполнил в 2013 году, сыграв в хорроре «Душа».

Наибольшую популярность актеру принес фильм «Однорукий меченосец» в 1967 году. В картине Ван Юй продемонстрировал безупречные навыки владения мечом, покорив азиатских зрителей. Кассовые сборы ленты принесли киностудии, с которой работал артист, свыше миллиона гонконгских долларов, что в те времена являлось рекордной суммой.

Еще одним ярким фильмом с участием актера стал «Китайский боксер», в котором Ван Юй, а также его коллеги по съемочной площадке впервые сражались не на мечах, а используя технику кунг-фу. До появления на экранах Брюса Ли Джимми Ван Юй являлся самым высокооплачиваемым актером в жанре боевых искусств.

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