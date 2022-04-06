Умер народный артист России Александр Корчагин

Народный артист России музыкант Александр Корчагин скончался на 77-м году жизни

Народный артист России Александр Корчагин скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Музыкант ушел из жизни в понедельник, 4 апреля. «Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 апреля 2022 года Народного артиста России, профессора кафедры камерного ансамбля и струнного квартета Александра Александровича Корчагина», — написали на сайте Московской консерватории. О дате и месте захоронения будет объявлено позже.

Корчагин являлся виолончелистом, основателем Квартета им. Д. Д. Шостаковича, а также профессором Московской консерватории. В 1994 году ему присвоили звание Народного артиста Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что скончался известный писатель Александра Бахвалов, которого полицейские обнаружили в квартире спустя 10 дней после смерти.