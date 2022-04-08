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Турецкая авиакомпания временно приостановила полеты на юг России

Авиакомпания Turkish Airlines приостановила авиасообщение с югом России до 18 апреля

Фото: Markus Mainka / Globallokpress.com

Турецкий перевозчик Turkish Airlines временно не будет летать в Сочи и Ростов-на-Дону. О приостановке авиасообщения с югом России пишет РАИ Новости со ссылкой на заявление авиакомпании.

Уточняется, что в Сочи полеты отменены до 18 апреля, в Ростов-на-Дону — до 15 мая в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, введены ограничения на выполнение рейсов в Белоруссию и на Украину до 15 мая.

Ранее в апреле компания Pegasus Airlines вернула в продажу билеты из России в Турцию. Полеты из Москвы в Стамбул и Анталью и из Санкт-Петербурга в Стамбул будут возобновлены с 11-12 апреля. Также компания собирается вернуть рейсы в Турцию из КраснодараМахачкалы и Грозного.

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Валентина Процкова
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