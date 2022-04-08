Названа ориентировочная стоимость автомобиля Apple

Портал iDrop News заявил о презентации первого автомобиля Apple не раньше 2027 года

Apple анонсирует свой первый автомобиль не раньше 2025 года, авто выйдет на рынок примерно через два года после анонса. Об этом сообщает портал iDrop News.

Журналисты издания выяснили от источников, что анонс первого электрокара от Apple состоится не раньше 2025 года. Специалисты полагают, что с момента презентации до выпуска машины в продажу пройдет не менее двух лет — при самом оптимистичном раскладе. «Ранее компания планировала подготовить Apple Car к 2027 году, но, похоже, это уже не так», — рассказали инсайдеры.

Автор под ником LeaksApplePro сообщил, что автомобиль от американского бренда совершенно точно не будет дешевым. «Не ожидайте, что Apple Car будет стоить меньше 100 тысяч долларов», — назвал ориентировочную стоимость машины инсайдер. По мнению специалиста, компании предстоит много работы, и многое точно изменится в процессе создания авто, но «цена будет высокой, это точно».

В заключение LeaksApplePro отметил, что информированные источники рассказали ему о конструкции авто. По данным инсайдеров, в автомобиле будет присутствовать много титановых деталей. «Титан выглядит великолепно, он очень прочный, поэтому этот материал создаст премиальную ауру вокруг этого автомобиля, которая сделает машину уникальной», — подчеркнул автор.

В конце 2021 года источники Bloomberg рассказали, что проект первого автомобиля Apple покинули несколько ведущих инженеров. Например, главный инженер по радиолокационным системам Эрик Роджерс ушел в IT-компанию Joby Aviation, менеджеры Алекс Кларабут и Стивен Спитери перешли в Archer Aviation.