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Бастрыкин велел расследовать обстрел Краматорска ракетами «Точка-У»

Глава СКР поручил расследовать атаку вокзала Краматорска со стороны ВСУ ракетами «Точка-У»
Начало событий в новости Кремль опроверг использование «Точек-У» российскими военными

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение начать расследование после атаки на вокзал Краматорска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователям велено дать правовую оценку действиям тех, кто отдавал и исполнял приказ об обстреле мирного населения в рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Также Бастрыкин потребовал установить причастных к распространению ложной информации о том, что ракеты «Точка-У» были якобы выпущены российскими войсками.

По данным СКР, ВСУ нанесли удар из тактического ракетного комплекса по Краматорску. Обломки частей ракеты были обнаружены вблизи железнодорожного вокзала. На вооружении у российской армии не стоят такие ракетные комплексы, добавили в ведомстве.

С аналогичным заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он предложил ориентироваться на заявление министерства обороны, опровергшего возможность использования этого типа вооружений российской стороной.

О нанесении удара по вокзалу в Краматорске украинской стороной заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). Он привел к гибели не менее 30 человек.

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Любовь Ширижик
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