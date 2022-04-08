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Кремль опроверг использование «Точек-У» российскими военными

Песков заявил, что российские военные не используют ракеты «Точка-У»

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Российские военные не используют ракеты «Точка-У», останки которой были обнаружены после удара по вокзалу в Краматорске. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В беседе с журналистами он предложил ориентироваться на заявление министерства обороны, опровергшего возможность использования этого типа вооружений российской стороной.

Ранее в Минобороны заявили, что ракеты «Точки-У» сняты с вооружения российской армии и не могли быть использованы для удара. Также в ведомстве подчеркнули, что российские военные не имели никаких огневых задач в районе Краматорска, назначенных на пятницу, 8 апреля.

В данный момент на вооружении российской армии «Точки-У» заменены ракетами системы «Искандер». «Точки» активно используются Вооруженными силами Украины. Например, с их помощью 14 марта был нанесен удар по Донецку, в результате которого погибли 17 мирных жителей.

О нанесении удара по вокзалу в Краматорске украинской стороной заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). Он привел к гибели не менее 30 человек.

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Сергей Истомин
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