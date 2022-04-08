Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны отвергли обвинения в адрес России в ударе по Краматорску

Министерство обороны отвергло информацию о ракетном ударе по Краматорску Россией

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Министерстве обороны отвергли распространяемую Украиной информацию о ракетном ударе по Краматорску со стороны России. Об этом в ведомстве сообщили журналистам.

По словам представителей Минобороны, выдвигаемые Киевом обвинения беспочвенны, поскольку у вооруженных сил России не было никаких огневых задач в Краматорске 8 апреля. Также там подчеркнули, что обнаруженные после обстрела фрагменты ракеты можно идентифицировать как «Точку-У», которая в настоящий момент снята с вооружения российских войск, однако активно используется вооруженными силами Украины.

Например, такой же ракетой 14 марта был нанесен удар по Донецку, в результате которого погибли 17 мирных жителей, а еще 36 были ранены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили ВСУ в нанесении ракетного удара по Краматорску
Внутри раковых опухолей нашли опасные бактерии
Политики простились с Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
Заблокированных в кузбасской шахте горняков вывели на поверхность
Российский экс-министр высмеял идею памятника Жириновскому
Россиянам предложили замену сахару
Посла Польши вызвали в МИД России
В Минобороны отвергли обвинения в адрес России в ударе по Краматорску
Судья в отставке назвал последствия приостановки участия России в СПЧ ООН
В ДНР назвали число погибших в результате провокации ВСУ в Краматорске
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.