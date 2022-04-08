В Минобороны отвергли обвинения в адрес России в ударе по Краматорску

Министерство обороны отвергло информацию о ракетном ударе по Краматорску Россией

В Министерстве обороны отвергли распространяемую Украиной информацию о ракетном ударе по Краматорску со стороны России. Об этом в ведомстве сообщили журналистам.

По словам представителей Минобороны, выдвигаемые Киевом обвинения беспочвенны, поскольку у вооруженных сил России не было никаких огневых задач в Краматорске 8 апреля. Также там подчеркнули, что обнаруженные после обстрела фрагменты ракеты можно идентифицировать как «Точку-У», которая в настоящий момент снята с вооружения российских войск, однако активно используется вооруженными силами Украины.

Например, такой же ракетой 14 марта был нанесен удар по Донецку, в результате которого погибли 17 мирных жителей, а еще 36 были ранены.