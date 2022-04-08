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Россиян предупредили об интернет-мошенничестве с офисной бумагой

IT-эксперт Сергиенко сообщил о появлении мошеннических сайтов, предлагающих купить бумагу

Фото: Shutterstock

В российском сегменте интернета обнаружили фишинговые сайты, которые предлагают купить офисную бумагу по низкой цене. О новом способе мошенничества пользователей предупредил заместитель гендиректора компании-разработчика средств защиты от утечек, корпоративного мошенничества и других цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко, сообщает «Газета.Ru».

IT-эксперт рассказал, что мошеннические сайты, якобы продающие бумагу, начали появляться две недели назад. Как уточнил Сергиенко, в тот период в стране возник ажиотажный спрос на бумагу. По его словам, специалисты нашли не менее 50 вредоносных ресурсов, с помощью которых злоумышленники выманивают деньги у пользователей.

На то, что эти сайты являются фишинговыми, указывает много факторов, отметил Сергиенко. Среди наиболее ярких признаков он назвал недавнюю дату регистрации сайта и подозрительные описания лотов и самих организаций.

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О всплеске интернет-мошенничества с офисной бумагой заявил и директор по специальным проектам компании Angara Security, специализирующейся на кибербезопасности, Александр Дворянский. Он сообщил, что с 7 марта по 7 апреля аналитики компании зарегистрировали не менее 65 новых доменных имен со словами paper или bumaga. «В нашем списке есть и сайт, торгующий исключительно туалетной бумагой, точно так же зарегистрированный "под шумок"», — добавил специалист.

Чтобы не стать жертвой аферистов, эксперты порекомендовали обращать внимание на дату регистрации сайтов и избегать тех продавцов, которые начали продавать бумагу недавно.

Ранее россиянам рассказали, как распознать продавцов-мошенников в интернете. Одним из признаков назвали выгодные цены. Отмечается, что обычно аферисты предлагают пользователям приобрести товары по ценам значительно ниже, чем в среднем на рынке.

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Евгения Наумова
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