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Рособрнадзор ответил на опасения о срыве ЕГЭ из-за возможного дефицита бумаги

Глава Рособрнадзора Музаев заверил в обеспечении регионов бумагой для ЕГЭ

Фото: Павел Лисицын / РИА новости

В России есть все необходимые расходные материалы для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Глава ведомства Анзор Музаев заявил, все регионы полностью обеспечены бумагой и канцелярскими принадлежностями. По оценке Рособрнадзора, в школах также в достатке имеются антисептики и средства для уборки помещений. Выводы сделаны на основе мониторинга, проводимого ведомством в течение недели в образовательных учреждениях.

Опасение о риске срыва ЕГЭ из-за возможного дефицита бумаги выразил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он заявил, что из регионов якобы уже поступают жалобы о недостатке бумаги в школах. Депутат подчеркнул, что 500 листов бумаги сейчас стоят около 1,8 тысячи рублей. По его словам, региональные и муниципальные органы образования не могут позволить себе такие траты.

В Рособрнадзоре отметили, что досрочный период сдачи ЕГЭ, который закончится 18 апреля, проходит в штатном режиме. Проблем с наличием бумаги ведомство не фиксировало.

Основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. Участие в экзамене примут 737 тысяч человек.

Ранее Музаев заявил, что ситуация на Украине также не повлияет на ЕГЭ. Ведомство принимает все меры для проведения экзамена в срок.

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Константин Лысяков
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