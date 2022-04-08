Илон Маск назвал сроки выхода Tesla Cybertruck

Илон Маск заявил, что электропикап Cybertruck от Tesla выйдет в 2023 году

Илон Маск заявил, что электропикап Cybertruck от Tesla выйдет на рынок в 2023 году. Об этом сообщает издание Engadget. Маск сообщил об этом на презентации Cyber Rodeo по случаю открытия завода Giga Texas.

Во время мероприятия основатель Tesla продемонстрировал, как будет выглядеть серийная модель Cybertruck. По словам журналистов, финальная версия модели ничем не отличается от ранней, однако новая версия не имеет дверных ручек. Маск отметил, что автомобиль будет открывать двери самостоятельно, когда владелец приблизится к нему.

Также Маск извинился перед потребителям за срыв сроков выхода автомобиля. Cybertruck был анонсирован в 2019 году и должен был поступить в продажу сначала в 2021-м, а потом — в 2022 году. Глава Tesla заметил, что автомобиль будут производить на новом заводе в Техасе, который станет самым крупным предприятием корпорации в США.

«Этот год посвящен расширению производства — масштабам, которые ни одна компания никогда не достигала в истории человечества», — заявил Илон Маск. Также в 2022 году должен поступить в продажу электрогрузовик Tesla Semi.

Осенью Маск сообщил, что Tesla не успеет выпустить электрический пикап Cybertruck до 2022 года. По словам предпринимателя, задержка обусловлена сложной ситуацией на рынке полупроводников.