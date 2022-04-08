Грузовой самолет сломался пополам в Коста-Рике

Грузовой самолет компании DHL сломался пополам при аварийной посадке в Коста-Рике

Грузовой самолет Boeing 757 логистической компании DHL сломался пополам при аварийной посадке в Коста-Рике. Об этом сообщило издание The Independent.

Пилот воздушного судна запросил аварийную посадку в международном аэропорту костариканской столицы Сан-Хосе, когда у самолета отказала гидравлическая система. В момент приземления самолет занесло, он развернулся на 180 градусов и треснул пополам.

В результате происшествия никто не пострадал. Оба пилота смогли эвакуироваться из-под обломков самолета. По сообщению DHL, один из членов экипажа проходит медицинский осмотр «в качестве меры предосторожности».

21 марта пассажирский Boeing 737, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Падение борта China Eastern Airlines вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и 9 членов экипажа.