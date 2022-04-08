Госсек Блинкен не исключил, что Вашингтон может выслать дипломатов РФ по примеру Европы

США задумались о высылке российских дипломатов по примеру Европы. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил Блинкен, Соединенные Штаты могут последовать примеру европейских стране, которые массово высылают сотрудников российских посольств и консульств.

«Мы всегда такое рассматриваем и продолжим так делать», — заявил он.

Ранее Черногория приняла решение о высылке четырех российских дипломатов. В тот же день власти Австрии объявили четверых дипломатов из России персонами нон грата. Уточнялось, что они должны будут выехать из страны до 12 апреля.

Ранее также стало известно о высылке российских дипломатов из Франции, Германии, Швеции, Италии и остальных стран Европы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дипломатические отношения Москвы с западными странами, возможно, будут разорваны.