В ДНР сообщили о четырех обстрелах за 10 минут со стороны ВСУ

ДНР в СЦКК сообщило о четырех обстрелах за 10 минут со стороны украинских войск

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о четырех обстрелах трех населенных пунктов за 10 минут со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщается в Тelegram-канале.

Из публикации представительства следует, что украинские совершили четыре обстрела по Ясиноватой, Донецку и Пантелеймоновке, выпустив 22 снаряда калибром 122 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.

7 апреля представительство сообщило, что в результате обстрелов Мариуполя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 33 человека, в том числе ребенок. Огонь велся из освобожденной части города.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 33 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь», — говорится в сообщении.