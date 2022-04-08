Названы сроки открытия посольства России в ДНР

МИД ДНР анонсировал открытие посольства России в Донецке в течение месяца

Посольство России может открыться на территории Донецкой народной республики (ДНР) в течение одного месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел ДНР Наталью Никоронову.

По ее словам, сейчас этот вопрос прорабатывается «на всех уровнях», в том числе и с МИД Российской Федерации напрямую. «Нами уже направлен запрос на агреман (согласие правительства одной страны принять предложенное другим государством лицо в качестве его постоянного представителя — прим. "Ленты.ру"). Кандидатура посла определена с нашей стороны, сейчас ожидаем ответа», — сказала Никоронова.

При этом она назвала указанные сроки приблизительными, выразив надежду, что этот процесс затянется не слишком сильно.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силам республики удалось взять под контроль около 60 процентов территории Донецкой области. Он отметил, что наиболее боеспособные части украинских войск сейчас сосредоточены на северном направлении.