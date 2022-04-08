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В России оценили последствия от эмбарго на импорт угля

Постпред РФ Чижов заявил, что запрет ЕС на импорт угля несильно ударит по экономике России
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24» оценил последствия запрета организации на импорт угля из страны. Его слова приводит ТАСС.

Чижов заявил, что эмбарго ЕС на импорт угля несильно ударит по экономике России. По его мнению, экспортные потоки этого топлива очень легко перенаправить, в отличие от угля.

«А покупателей угля, несмотря на все стенания на экологические темы, покупателей российского угля в мире достаточно много. Поэтому говорить о том, что это сильно ударит по российской экономике, было бы преувеличением», — подчеркнул он.

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Российский постпред добавил, что запрет на импорт угля входит в рамки «разрекламированного европейского зеленого курса», поскольку он является более вредным энергоносителем.

«Поэтому, наверное, на него и нацелились еэсовские стратеги. И поэтому вот такой запрет и введен. Почему он вступит в силу только в августе, это тоже понятно. Потому что пока действуют контракты. То есть принцип такой, что действующие контракты все равно будут исполнены», — заключил Чижов.

Ранее Франция объявила о немедленном введении эмбарго на поставки угля из России. Об этом заявили в МИД страны.

Эмбарго ЕС на уголь из России вступит в силу с августа 2022 года, следует из пятого пакета санкций против страны. Импорт угля в Европу на данный момент достигает восьми миллиардов евро в год. Уголь станет первым видом энергоресурсов, импорт которого полностью запретят в ЕС.

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Марина Совина
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