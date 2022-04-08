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Франция объявила о немедленном введении эмбарго на поставки угля из России

МИД Франции заявил, что запрет на импорт угля из РФ в ЕС вступает в силу немедленно

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Запрет на импорт угля из России в Евросоюз вступает в силу немедленно, однако действующие контракты расторгнут в августе этого года. Об этом заявили во французском МИД, пишет ТАСС.

«Этот переходный период позволяет государствам-членам и их компаниям организовать альтернативные поставки угля», — пояснили в ведомстве.

Согласно пятому пакету санкций, эмбарго ЕС на уголь из России вступит в силу с августа 2022 года. Импорт угля в Европу в настоящее время составляет восемь миллиардов евро в год. Таким образом, уголь будет первым видом энергоресурсов, импорт которого будет полностью запрещен в ЕС.

При этом министр экономики Германии Роберт Хабек ранее говорил, что запрет угля привести к дефициту предложения на европейском рынке. Между тем власти Великобритании включили в свой санкционный пакет намерение полностью отказаться от импорта российского угля к концу 2022 года.

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Виктория Кондратьева
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