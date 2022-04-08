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Спорт

Фетисов отреагировал на возможный уход тренера-иностранца из клуба КХЛ

Фетисов в шутку призвал устроить панихиду из-за ухода финского тренера Лямся из клуба КХЛ
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / ТАСС

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на возможный уход из «Салавата Юлаева» финского тренера Тони Лямся. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Фетисов посетовал на нехватку российских специалистов. «Не надо было финнов приглашать и кого-то еще», — отметил эксперт. Фетисов отказался считать возможный уход тренера-иностранца из клуба потерей для российского хоккея. «Ну давайте, блин, панихиду устроим или проводы. Раньше надо было хорошо работать, тогда нам тренеров бы хватало на весь мир», — в шутку призвал он.

Фетисов предложил Континентальной хоккейной лиге организовать работу по воспитанию кадров для тренерского цеха. «Пускай зовут ребят-тренеров в академию, если это необходимо», — заключил он.

Ранее 8 апреля Лямся заявил, что намерен обдумать свое будущее, и признался, что у него нет однозначного ответа относительно продолжения карьеры в уфимском клубе. Он вошел в штаб команды в 2017-м, а с 2020-го начал руководить «Салаватом Юлаевым».

Николай Костюков
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