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Спорт

Отстранение российских саночников опротестовали

Федерация санного спорта России опротестовала отстранение от международных турниров

Фото: ФССР

Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

В судебном заседании приняли участие представители исполкома FIL, три арбитра и исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин вместе с адвокатами. Российская сторона заявила, что исполком FIL не имел права отстранять спортсменов от участия в международных стартах, а также запрещать проведение международных соревнований в России. В результате их протест был удовлетворен.

Решение о временном отстранении российских саночников было принято 2 марта. Причиной стала ситуация вокруг России и Украины.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских атлетов к участию в международных соревнованиях. В результате в некоторых дисциплинах, таких как санный спорт, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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