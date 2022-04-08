Отстранение российских саночников опротестовали

Федерация санного спорта России опротестовала отстранение от международных турниров

Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

В судебном заседании приняли участие представители исполкома FIL, три арбитра и исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин вместе с адвокатами. Российская сторона заявила, что исполком FIL не имел права отстранять спортсменов от участия в международных стартах, а также запрещать проведение международных соревнований в России. В результате их протест был удовлетворен.

Решение о временном отстранении российских саночников было принято 2 марта. Причиной стала ситуация вокруг России и Украины.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских атлетов к участию в международных соревнованиях. В результате в некоторых дисциплинах, таких как санный спорт, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.