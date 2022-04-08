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Раскрыты последствия вступления Финляндии в НАТО

Экономист Панина допустила переоценку отношений РФ и Финляндии после ее вступления в НАТО

Фото: Pixabay

Директор института РУССТРАТ, доктор экономических наук Елена Панина заявила, что после начала специальной военной операции России в Донбассе кампания стран Запада, включая Финляндию, приобрела характеристики истерии. Такое мнение эксперт выразила в беседе с «Известиями».

По мнению Паниной, отдельные члены НАТО, например, США «принимают усилия по втягиванию Финляндии и Швеции» в альянс. Это осуществляется с помощью «пропагандистской обработки общественного мнения», уверена эксперт.

Экономист раскрыла последствия вступления Финляндии в НАТО и заявила, что это событие повлияет на военно-политическую сферу. Она допустила переоценку отношений России и Финляндии в случае присоединения последней к альянсу. Однако Панина добавила, ссылаясь на источники института РУССТРАТ, что у Финляндии нет планов «прямо сегодня» подать заявку в НАТО.

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«С одной стороны, Хельсинки должен понимать, что вступление в Североатлантический альянс будет иметь долгосрочные последствия и негативно скажется на двусторонних отношениях Финляндии и России. С другой — Хельсинки сейчас проводит агрессивную антироссийскую политику, незаконно арестовал нашу коллекцию картин из "собрания Морозова", а финское общество фактически поддерживает действия украинских нацистов», — подчеркнула специалист.

Эксперт добавила, что если на этом фоне Финляндия в тактических интересах вступит в НАТО, то это негативно отразится на стратегическом положении страны.

7 апреля сообщалось, что Финляндия готова подать заявку на членство в НАТО. Об этом заявило издание Iltalehti со ссылкой на Комитет по внешней политике и политике безопасности президента страны.

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Марина Совина
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