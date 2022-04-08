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В российском регионе предотвратили разглашение гостайны

В Саратовской области ФСБ предотвратила разглашение гостайны полицейским

Кадр: УФСБ России по Саратовской

В Саратовской области сотрудники ФСБ выявили нарушение, допущенное сотрудником линейного отдела МВД России на станции Ртищево. Об этом сообщает ИА «Регион 64».

Оперативники установили, что с февраля 2019 года по июнь 2021 года полицейский, у которого был допуск к конфиденциальной информации, в нарушение закона работал с документами, содержащими гостайну, на компьютере, подключенном к интернету.

В спецслужбе заявили, что его действия создали угрозу ознакомления с информацией третьих лиц. Сотрудники ФСБ объявили мужчине официальное предостережение. Нарушение было устранено, а разглашение гостайны предотвращено.

Ранее сообщалось, что в Мосгорсуде тройка профессиональных судей приступила к рассмотрению по существу уголовного дела о госизмене, в котором обвиняется советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов. Подсудимый заявил суду о своей полной невиновности, назвав обвинение надуманным, абсурдным и диким.

По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года.

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Мария Рубникович
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