Минобороны России заявило об обстреливаемых боевиками мирных жителях в Харькове

Минобороны России: украинские боевики стреляют по ищущим продукты жителям Харькова

Украинские военные в Харькове отрывают огонь по мирным жителям, покинувшим свои убежища в поисках продуктов, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, гражданское население запугано боевиками националистических формирований. «Они открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости», — добавил он.

Российский военный считает, что эти действия Киева демонстрируют «бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан». Он обвинил украинскую сторону в полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

Ранее Мизинцев сообщил о блокировке жителей Харькова в городе. По его словам, они находятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита. Националисты устанавливают тяжелую военную технику в жилых кварталах Харькова и оборудуют огневые точки в жилых домах, добавил он.