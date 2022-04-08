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В российском торговом центре сорвался лифт с пассажирами

В торговом центре Махачкалы сорвался пассажирский лиф, пострадали трое взрослых и ребенок

Фото: Pixabay

В одном из торговых центров Махачкалы сорвался пассажирский лифт, пострадали трое взрослых и ребенок. Об этом сообщает в пятницу, 8 апреля, РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, инцидент произошел в ТЦ на улице Магомедтагирова. Лифт упал со второго этажа четырехэтажного здания.

Всех пострадавших россиян доставили в Республиканскую клиническую больницу. Другие подробности случившегося сейчас устанавливаются.

Ранее в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром. Кабина пролетела 13 этажей, а после — резко затормозила. Находящийся в кабине пассажир получил ушиб поясницы.

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Анна Щербакова
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