Макрон обвинил премьер-министра Польши в ненависти к евреям

Президент Франции Макрон назвал премьера Польши Моравецкого крайне правым антисемитом

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «крайне правым антисемитом». Об этом французский лидер заявил в интервью газете Le Parisien.

Обвинения Макрона прозвучали в ответ на критику со стороны Моравецкого, который заявил, что президент Франции ведет бесполезные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Также президент Пятой Республики назвал обвинил главу польского правительства во вмешательстве в предстоящие выборы во Франции.

7 апреля президент Польши Анджей Дуда назвал диалог с Россией бессмысленным. Он заявил, что в 2014 году Россия «напала» на Украину, а до этого на Грузию. «Эти атаки были неспровоцированными, и раз за разом мы слышали: "Нам необходимо поддерживать диалог с Россией". Диалог с Россией не имеет смысла», — рассказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительной критику премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес диалога Парижа с Россией. Он прокомментировал негативные высказывания Моравецкого о своих разговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Франции объяснил, что подобные заявления польского премьера являются совершенно необоснованными.