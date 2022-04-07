Президент Польши посчитал бессмысленным диалог с Россией

Президент Польши Анджей Дуда назвал бессмысленным диалог с Россией

Президент Польши Анджей Дуда назвал диалог с Россией бессмысленным. Об этом он заявил в интервью CNN, передает РИА Новости.

Дуда напомнил о том, что в 2014 году Россия «напала» на Украину, а до этого на Грузию. «Эти атаки были неспровоцированными, и раз за разом мы слышали: "Нам необходимо поддерживать диалог с Россией". Диалог с Россией не имеет смысла», — рассказал он.

Президент, комментируя последствия отказа от диалога с Москвой, также отметил, что необходимо поставить очень жесткие условия руководству России. Он добавил, что при таком развитии событий пока Москва не согласится их выполнить, с ней не будут вести переговоры.

Помимо этого, польский президент заявил, что его страна вместе с Евросоюзом продолжит оказывать поддержку Киеву и вводить новые санкции против России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительной критику премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес диалога Парижа с Россией. Он прокомментировал негативные высказывания Моравецкого о своих разговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Франции объяснил, что подобные заявления польского премьера являются совершенно необоснованными.

