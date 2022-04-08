Названо число эвакуированных за сутки жителей Мариуполя

Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 584 человека

Еще 584 человека, включая 102 детей, были эвакуированы за прошедшие сутки из Мариуполя, где продолжаются бои между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и силами Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

Речь идет о временном промежутке с 7 по 8 апреля. Всех эвакуированных доставили в поселок Безыменное. На месте людям оказали медицинскую помощь и обеспечили средствами первой необходимости.

Также в Штабе назвали общее число вывезенных их Мариуполя в Безыменное мирных жителей — 14 191. Они смогут вернуться домой после окончания боев.

Ранее новый губернатор Мариуполя Константин Иващенко, назначенный руководством ДНР, сообщил, что жертвами боев между ВСУ и Народной милицией ДНР стали как минимум пять тысяч горожан. Еще около 250 тысяч покинули город по разным направлениям.