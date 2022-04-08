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Названо число эвакуированных за сутки жителей Мариуполя

Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 584 человека

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Еще 584 человека, включая 102 детей, были эвакуированы за прошедшие сутки из Мариуполя, где продолжаются бои между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и силами Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

Речь идет о временном промежутке с 7 по 8 апреля. Всех эвакуированных доставили в поселок Безыменное. На месте людям оказали медицинскую помощь и обеспечили средствами первой необходимости.

Также в Штабе назвали общее число вывезенных их Мариуполя в Безыменное мирных жителей — 14 191. Они смогут вернуться домой после окончания боев.

Ранее новый губернатор Мариуполя Константин Иващенко, назначенный руководством ДНР, сообщил, что жертвами боев между ВСУ и Народной милицией ДНР стали как минимум пять тысяч горожан. Еще около 250 тысяч покинули город по разным направлениям.

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Алевтина Запольская
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