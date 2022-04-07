Новый мэр Мариуполя рассказал о гибели тысяч жителей

Новый мэр Мариуполя Иващенко сообщил о гибели пяти тысяч мирных жителей в городе

Жертвами боев между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и Народной милицией ДНР стали пять тысяч мирных жителей Мариуполя. Об этом рассказал новый мэр города Константин Иващенко, сообщает ТАСС.

По словам градоначальника, сейчас в городе остается около 250-300 тысяч человек. Еще около 250 тысяч покинули его по разным направлениям. До начала боевых действий население Мариуполя составляло 600 тысяч человек.

«Разрушено или частично разрушено около 60-70 процентов жилого фонда. (...) Примерно 10 процентов жилого фонда — невосполнимые потери, под снос», — сказал Иващенко.

При этом он пояснил, что причиной разрушений примерно половины построек стали «прилеты» из РЗСО «Град», артиллерийских снарядов и минометов. Точные цифры разрушений и погибших еще уточняются.

Ранее заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что бои в центральной части Мариуполя практически окончены. Он отметил, что сражения переместились в морской порт и на территорию металлургического завода «Азовсталь».