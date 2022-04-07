Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Новый мэр Мариуполя рассказал о гибели тысяч жителей

Новый мэр Мариуполя Иващенко сообщил о гибели пяти тысяч мирных жителей в городе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жертвами боев между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и Народной милицией ДНР стали пять тысяч мирных жителей Мариуполя. Об этом рассказал новый мэр города Константин Иващенко, сообщает ТАСС.

По словам градоначальника, сейчас в городе остается около 250-300 тысяч человек. Еще около 250 тысяч покинули его по разным направлениям. До начала боевых действий население Мариуполя составляло 600 тысяч человек.

«Разрушено или частично разрушено около 60-70 процентов жилого фонда. (...) Примерно 10 процентов жилого фонда — невосполнимые потери, под снос», — сказал Иващенко.

При этом он пояснил, что причиной разрушений примерно половины построек стали «прилеты» из РЗСО «Град», артиллерийских снарядов и минометов. Точные цифры разрушений и погибших еще уточняются.

Ранее заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что бои в центральной части Мариуполя практически окончены. Он отметил, что сражения переместились в морской порт и на территорию металлургического завода «Азовсталь».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о значительных потерях России на Украине
Правоохранителей призвали оценить нападение на главреда «Новой газеты»
В России оценили последствия антикризисного закона о стройках
Гинекологи перечислили четыре причины ложноположительного теста на беременность
Общество «Знание» запустит серию онлайн-марафонов «Новые горизонты»
ФСБ уличила российских полицейских во взятках от ритуальщиков
Россия заявила о монополизации СПЧ ООН
Политику Бориса Джонсона раскритиковали из-за роста цен на электричество
Описана опасность поддельных зарядок для iPhone
Женщина потребовала провести тест на отцовство из-за цвета глаз внучки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.