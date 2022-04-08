Перспективы Миранчука в Италии оценили

Фабио Капелло заявил о высоких шансах Алексея Миранчука заиграть в любом топ-клубе Италии

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Капелло посчитал, что российский хавбек обладает талантом и большими игровыми качествами. Специалист добавил, что Миранчук имеет шансы заиграть в любом топ-клубе Италии. «"Ювентус" — не исключение», — подчеркнул Капелло.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 16 матчей в чемпионате Италии и отметился двумя забитыми мячами. Миранчук четырежды вышел на поле в составе «Аталанты» в матчах еврокубков.

Миранчук начал выступать за «Аталанту» в августе 2020-го. Он перешел в итальянский клуб из московского «Локомотива», цвета которого защищал с 2013 года. В составе железнодорожников он трижды выигрывал Кубок России и становился чемпионом страны.