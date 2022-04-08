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Россия раскрыла темпы производства «самолета XXI века»

ОАК планирует ежегодно выпускать до 72 самолетов МС-21 после 2025 года

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) к 2025 году планирует ежегодно выпускать не менее 36 самолетов МС-21. Будущее увеличение темпов производства «Магистрального самолета XXI века» раскрыл глава корпорации Юрий Слюсарь. Об этом сообщает ТАСС.

«Задача максимум — выйти на 72 самолета [МС-21] в год в Иркутске. Там есть некая этапность, мы должны к 2025 году достичь 36 [самолетов], после этого выйти на 72», — сказал Слюсарь.

По его словам, эти расчеты сделаны «с коллегами из авиационной отрасли — из Минтранса, из Росавиации, из авиакомпаний». «Но я напомню, что до начала событий, которые были связаны с прекращением поставок иностранной авиационной техники, планы авиакомпаний были порядка от 80 до 100 самолетов в год закупать именно для обновления парка», — уточнил глава российской корпорации.

По словам Слюсаря, ОАК планирует ежегодно выпускать от 20 до 30 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

В марте вице-премьер Юрий Борисов заявил, что планы по серийному производству самолета МС-21 сдвинутся на один-два года в связи с западными санкциями.

В том же месяце «Коммерсантъ» заметил, что ОАК осталась без большей части предусмотренных контрактом двигателей американского производителя Pratt & Whitney для нового магистрального самолета МС-21.

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Иван Потапов
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