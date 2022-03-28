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Россия осталась без американских двигателей для нового самолета

ОАК не смогла получить большую часть двигателей для МС-21 от американской Pratt&Whitney

Фото: globallookpress.com

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) осталась без большей части предусмотренных контрактом двигателей американского производителя Pratt&Whitney для нового магистрального самолета МС-21, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Pratt&Whitney поставила ОАК несколько комплектов двигателей для МС-21 из запланированных на этот год восьми общей стоимостью 101 миллион долларов. Из-за этого ОАК уже сократила планы по поставкам новых самолетов в 2022 году с четырех до двух.

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Ранее о проблемах с получением уже оплаченных комплектующих для авиационной отрасли говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Соглашение было заключено в 2019 году и предусматривало поставку 20 комплектов двигателей. Его сумма составила 240,8 миллиона долларов. Сообщалось, что двигатели предназначались для самолетов, заказанных компаниями «Аэрофлот» и Red Wings.

В начале марта США и страны Евросоюза ввели санкции в отношении России в связи с событиями на Украине. Они включали в себя в том числе запрет на поставку самолетов Boeing и Airbus, а также комплектующих к ним.

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Платон Щукин
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