Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2023 год

Российский рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на лето 2023 года

Российский рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти с 29 по 31 июля, перенесен на лето 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте события.

О точных датах и месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно. Организаторы отметили, что все ранее купленные билеты будут действительны. Что стало причиной переноса «Нашествия», не уточняется.

В 2021 году даты проведения фестиваля изменили по требованию Роспотребнадзора Московской области. Данное решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тогда было объявлено, что «Нашествие» состоится летом 2022 года.

Ранее предприниматель и певец Эмин Агаларов заявил об отмене музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Причиной этому исполнитель назвал ситуацию в мире.