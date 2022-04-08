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Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2023 год

Российский рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на лето 2023 года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти с 29 по 31 июля, перенесен на лето 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте события.

О точных датах и месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно. Организаторы отметили, что все ранее купленные билеты будут действительны. Что стало причиной переноса «Нашествия», не уточняется.

В 2021 году даты проведения фестиваля изменили по требованию Роспотребнадзора Московской области. Данное решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тогда было объявлено, что «Нашествие» состоится летом 2022 года.

Ранее предприниматель и певец Эмин Агаларов заявил об отмене музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Причиной этому исполнитель назвал ситуацию в мире.

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Сергей Равин
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