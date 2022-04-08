В США оценили вероятность замены российской нефти

Псаки заявила, что США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены нефти из России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила вероятность замены российской нефти. Этот вопрос она прокомментировала в ходе регулярного брифинга, сообщает РИА Новости

По словам Псаки, администрация США не ослабит санкции против Венесуэлы для замены нефти из России в условиях дефицита на рынке. «Нет, в настоящий момент такой вариант не рассматривается», — заявила представитель Белого дома, отвечая на вопрос о возможности смягчения рестрикций против Венесуэлы.

7 апреля сенат Конгресса США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России. Законопроект поддержали 55 сенаторов из ста, ни один из них пока не проголосовал против.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ об отказе от импорта энергоносителей из России. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию. 10 марта инициативу одобрила Палата представителей Конгресса США.