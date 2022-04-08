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Удары высокоточными ракетами «Оникс» по объектам ВСУ показали на видео

Минобороны опубликовало кадры пуска высокоточных ракет «Оникс» по объектам ВСУ

Минобороны России показало на видео пуск ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря. Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам в пятницу, 8 апреля.

В министерстве уточнили, что российские военные нанесли очередной ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сих Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны публиковало видео, на котором показаны залповые пуски четырех высокоточных крылатых ракет «Калибр» с борта фрегата в Черном море.

8 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе были ликвидированы два вертолета ВСУ Ми-8 и Ми-24.

Он уточнил, что они были сбиты в районе населенного пункта Старая Збурьевка.

Евгения Куликова
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