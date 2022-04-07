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Удары высокоточными ракетами «Калибр» по объектам ВСУ показали на видео

Минобороны опубликовало кадры пуска крылатых ракет «Калибр» по объектам ВСУ

Министерство обороны России показало на видео залповые пуски четырех высокоточных крылатых ракет «Калибр» с борта фрегата в Черном море. Соответствующие кадры военное ведомство предоставило журналистам в четверг, 7 апреля.

Уточняется, что экипаж корабля нанес удар по наземным военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 7 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов на территории Украины с помощью высокоточных ракет воздушного и морского базирования.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

Евгения Куликова
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