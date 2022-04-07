Удары высокоточными ракетами «Калибр» по объектам ВСУ показали на видео
Министерство обороны России показало на видео залповые пуски четырех высокоточных крылатых ракет «Калибр» с борта фрегата в Черном море. Соответствующие кадры военное ведомство предоставило журналистам в четверг, 7 апреля.
Уточняется, что экипаж корабля нанес удар по наземным военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее 7 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов на территории Украины с помощью высокоточных ракет воздушного и морского базирования.
О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.