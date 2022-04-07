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Минобороны сообщило об уничтожении четырех баз горюче-смазочных материалов ВСУ

В Минобороны заявили о ликвидации четырех украинских баз горюче-смазочных материалов

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Российские войска уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов на территории Украины с помощью высокоточных ракет воздушного и морского базирования. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, российским военным удалось уничтожить украинские объекты в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев. С баз горюче-смазочных-материалов поставлялось топливо для Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил Конашенков.

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Представитель ведомства добавил, что за минувшие сутки, 8 апреля, оперативно-тактическая российская авиация поразила 29 военных объектов, которые располагаются на территории Украины.

Накануне Минобороны доложило об уничтожении пяти баз хранения горюче-смазочных материалов. Там добавили, что ликвидация производилась высокоточными ракетами.

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Анастасия Шейкина
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